По его убеждению, Россия осознает, что "играет с огнем". Все угрозы вокруг ЗАЭС - блеф.

Россияне пугают Украину и мир терактом на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, но им необходима эта станция в рабочем состоянии. В результате аварии пострадает и сама РФ, которая расположена ближе всего к Запорожью. Вряд ли РФ прибегнет к ядерной катастрофе.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала FreeДОМ, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

Эксперт отметил, что несколько дней назад синоптики визуализировали, куда ветер понесет радиоактивные вещества в случае аварии на ЗАЭС. Однако синоптическая ситуация постоянно меняется. В результате вероятной катастрофы пострадает и сама РФ.

"А если радиоактивная роза ветров пойдет на Москву, на Ростов, на европейскую часть России? Я думаю, что это шантаж, это блеф (угрозы РФ относительно теракта на ЗАЭС - УНИАН), но он очень опасен. Так, существует вероятность, что ситуация может выйти из-под контроля на любом из этапов, но я считаю, что это блеф", - отметил Жданов.

При этом эксперт считает, что в случае катастрофы на ЗАЭС мир отреагирует "очень жестко". Однако и сама Россия четко осознает, что "играет с огнем". В частности, вчера появилась информация, что оккупанты вывозят с территории ЗАЭС технику, а обстрелы станции прекратились.

"Никто не простит такую вещь (теракт на ЗАЭС - УНИАН) в центре Европы", - отметил эксперт.

Кроме того, Жданов подтвердил, что НАТО может воспринять катастрофу на ЗАЭС как нарушение статьи 5 Устава Альянса.

"Статья 5 предусматривает главный принцип существования НАТО - это "один за всех и все за одного". То есть, если хотя бы одна страна НАТО станет жертвой нападения агрессора, все остальные страны блока автоматически вступают в войну на стороне члена Альянса. Если в результате аварии на ЗАЭС одна из стран попадает под радиоактивное облако - это расценят как нападение. Почему? Потому что проникающая радиация она одинакова что при ядерном взрыве, что при террористическом акте с ядерной энергетикой", - резюмировал он.

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Россия выступает против демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, прикрываясь "уязвимостью" станции. По данным ГУР и американского Института изучения войны, рашисти готовят теракт на атомной электростанции под фальшивым флагом.

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