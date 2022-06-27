На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, лидеры НАТО пообещают помощь странам Балтии и Украине.
Такое решение будет принято на трехдневном саммите в Мадриде. Об этом сообщает Reuters.
Также сообщается, что лидеры НАТО призовут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс.
По словам дипломатов, лидеры НАТО надеются договориться об увеличении военной помощи Украине, увеличении совместных расходов на оборону, закреплении новой решимости противостоять военному подъему Китая и выделении дополнительных войск на защиту стран Балтии.
Кроме того, планируется призвать Турцию не препятствовать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.
Испания также настаивает на том, чтобы НАТО уделяло больше внимания своему южному флангу для решения проблемы миграции и боевиков в африканском регионе Сахель.
Ожидается, что в саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи – это часть более широкой стратегии США по расширения западного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.
Германия уже заявила, что подготовит дополнительные войска для защиты Литвы, если Россия попытается захватить территорию НАТО. Ожидается, что Великобритания сделает то же самое для Эстонии, в то время как Латвия надеется, что Канада предоставит им дополнительные войска.
Война в Украине и позиция НАТО:
Президент Владимир Зеленский уверен, что если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно бы состоялась.
"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и тому подобное. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", - сказал глава государства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, начатой президентом России Владимиром Путиным.
Поддержка вступления в НАТО со стороны украинцев, согласно опросам, снизилась.
25 июня 2022 года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина временно отказывается от шагов по вступлению в НАТО.
26 июня стало известно о том, что НАТО может начать крупнейшее развертывание сил Альянса со времен Холодной войны.
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