Решение будет принято на трехдневном саммите в Мадриде / фото president.gov.ua

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, лидеры НАТО пообещают помощь странам Балтии и Украине.

Такое решение будет принято на трехдневном саммите в Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

Также сообщается, что лидеры НАТО призовут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

По словам дипломатов, лидеры НАТО надеются договориться об увеличении военной помощи Украине, увеличении совместных расходов на оборону, закреплении новой решимости противостоять военному подъему Китая и выделении дополнительных войск на защиту стран Балтии.

Кроме того, планируется призвать Турцию не препятствовать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Испания также настаивает на том, чтобы НАТО уделяло больше внимания своему южному флангу для решения проблемы миграции и боевиков в африканском регионе Сахель.

Ожидается, что в саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи – это часть более широкой стратегии США по расширения западного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Германия уже заявила, что подготовит дополнительные войска для защиты Литвы, если Россия попытается захватить территорию НАТО. Ожидается, что Великобритания сделает то же самое для Эстонии, в то время как Латвия надеется, что Канада предоставит им дополнительные войска.

Война в Украине и позиция НАТО:

Президент Владимир Зеленский уверен, что если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно бы состоялась.

"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и тому подобное. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", - сказал глава государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, начатой президентом России Владимиром Путиным.

Поддержка вступления в НАТО со стороны украинцев, согласно опросам, снизилась.

25 июня 2022 года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина временно отказывается от шагов по вступлению в НАТО.

26 июня стало известно о том, что НАТО может начать крупнейшее развертывание сил Альянса со времен Холодной войны.

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