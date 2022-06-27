Германия уже заявила, что подготовит дополнительные войска для защиты Литвы, если Россия попытается захватить территорию НАТО.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, лидеры НАТО пообещают помощь странам Балтии и Украине.

Такое решение будет принято на трехдневном саммите в Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

Также сообщается, что лидеры НАТО призовут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

По словам дипломатов, лидеры НАТО надеются договориться об увеличении военной помощи Украине, увеличении совместных расходов на оборону, закреплении новой решимости противостоять военному подъему Китая и выделении дополнительных войск на защиту стран Балтии.

Кроме того, планируется призвать Турцию не препятствовать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Испания также настаивает на том, чтобы НАТО уделяло больше внимания своему южному флангу для решения проблемы миграции и боевиков в африканском регионе Сахель.

Ожидается, что в саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи – это часть более широкой стратегии США по расширения западного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Германия уже заявила, что подготовит дополнительные войска для защиты Литвы, если Россия попытается захватить территорию НАТО. Ожидается, что Великобритания сделает то же самое для Эстонии, в то время как Латвия надеется, что Канада предоставит им дополнительные войска.

Война в Украине и позиция НАТО:

Президент Владимир Зеленский уверен, что если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно бы состоялась.

"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и тому подобное. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", - сказал глава государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, начатой президентом России Владимиром Путиным.

Поддержка вступления в НАТО со стороны украинцев, согласно опросам, снизилась.

25 июня 2022 года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина временно отказывается от шагов по вступлению в НАТО.

26 июня стало известно о том, что НАТО может начать крупнейшее развертывание сил Альянса со времен Холодной войны.

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