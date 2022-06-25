Члены НАТО отвергли наши стремления.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина временно отказывается от шагов по вступлению в НАТО .

Об этом шла речь в его интервью FT.

Так, ОПУ признает, что в краткосрочной перспективе вступление невозможно.

"Члены НАТО отвергли наши стремления. Ничего другого в этом плане делать не будем", - отметил Жовква.

На саммите в Мадриде НАТО предстоит принять новую версию руководящего документа - стратегической концепции. Предыдущая редакция обязывает Североатлантический альянс развивать партнерство с Украиной. В новой редакции НАТО должно подтвердить это партнерство.

Украина также хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были исключены из стратегической концепции. В последней версии говорится, что НАТО стремится к "настоящему стратегическому партнерству" с Россией и считает сотрудничество между НАТО и Россией стратегически важным.

Жовква признался, что ожидал, что любые ссылки на Россию будут удалены. Но некоторые страны хотят оставить путь для диалога.

"Недостаточно просто вычеркнуть слово "партнер". … Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь (это мой призыв к членам НАТО) при формулировании положений в отношении России", — сказал Жовква.

По его словам, важно, чтобы война в Украине была описана в документе.

"Если натовцы не раскроют реальную ситуацию того, что происходит в Европе, в Украине, то этот документ будет другим документом, абсолютно неактуальным", - добавил Жовква.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский уверен, что если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно бы состоялась.

"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и тому подобное. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", - сказал глава государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, начатой президентом России Владимиром Путиным.

Поддержка вступления в НАТО со стороны украинцев, согласно опросам, снизилась.

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