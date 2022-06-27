Решение может быть принято на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 28—30 июня.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страны НАТО могут принять решение о крупнейшем военном развертывании сил Альянса со времен Холодной войны.

Решение может быть принято на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 28—30 июня. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Как пишет издание, на саммите могут согласовать решение об увеличении количества военнослужащих Альянса на его восточном фланге почти вдвое.

Однако на развертывание дополнительных сил существует ряд ограничений. В частности, в странах Балтии речь идет не о постоянном присутствии военных НАТО, а о ротации подразделений.

Как пишет издание, на саммите могут решить дислоцировать в странах восточного фланга НАТО более крупные подразделения, чем сейчас.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в расположенных там странах было размещено не более 10 тысяч военнослужащих НАТО (без учета военных этих стран). Однако в конце февраля страны решили разместить еще четыре батальонных группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Война в Украине и позиция НАТО:

Президент Владимир Зеленский уверен, что если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно бы состоялась.

"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и тому подобное. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", - сказал глава государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, начатой президентом России Владимиром Путиным.

Поддержка вступления в НАТО со стороны украинцев, согласно опросам, снизилась.

25 июня 2022 года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина временно отказывается от шагов по вступлению в НАТО.

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