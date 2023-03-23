В ГУР отметили, что теперь у оккупантов осталась только одна цель.

Несколько месяцев российская пропаганда анонсировала "большое наступление" армии РФ на фронте в Украине, однако успехом оно так и не увенчалось.

Об этом речь идет в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Как пояснил представитель ГУР Вадим Скибицкий, бравада оккупантов больше основывалась на дезинформации и общей переоценке своих возможностей, а в реальности они столкнулись с невозможностью вести наступление на нескольких направлениях одновременно.

"Сейчас у российской армии одна цель - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако особого успеха у них нет, поскольку это требует планирования и проведения широкомасштабных стратегических операций", - пояснил Скибицкий.

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Он отметил, что военная разведка регулярно получает информацию о позициях и численности российских военных, благодаря чему в Генштабе могут планировать дальнейшие контрдействия.

"Сейчас оккупанты наиболее активны на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Шахтерском направлениях", - отметили в ГУР.

Война в Украине и наступление РФ

Информация о том, что россияне собираются пойти в наступление появилась в конце прошлого года. Он действительно состоялся, но в пределах Донбасса. Хотя тогда пропагандисты говорили, что будут захватывать и Киев. Но в украинской разведке выразили убеждение, что Кремль не имеет ресурсов для развертывания нового массированного наступления.

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