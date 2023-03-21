В НАТО не исключают, что Украина начнёт наступление на Крым.

И Украине, и России предстоит "критическое полугодие", пишет Bild со ссылкой на представителей НАТО. Оружие, поставляемое Западом, будет использовано уже в мае, чтобы вытеснить вторгшуюся российскую армию с юга и востока Украины.

"Подготовка, материалы, логистика и данные секретных служб - партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения успешного контрнаступления", - сказал чиновник на брифинге.

НАТО готовится, что ВСУ пойдут в наступление весной-летом. "Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников", - отметили в НАТО.

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Чиновник также дал информацию о возможных местах украинского контрнаступления, но отметил, что должен быть очень осторожным из соображений безопасности. Соответственно, Россия "справедливо" предполагает, что основные украинские наступления будут проходить в "Луганской и Запорожской" областях.

Он назвал цель наступления на юго-востоке страны. "Прорвать сухопутный мост в Крым", - заявил чиновник.

Но представитель НАТО также добавил, что Украина будет проводить дальнейшие наступления, которые он не может комментировать.

На вопрос, смогут ли российские ВВС отразить еще одну крупную атаку Украины, чиновник ответил, что Москва в данный момент не готова увеличивать количество своих группировок или боевых самолетов, дислоцированных в Украине.

В НАТО также не исключают, что Украина начнёт наступление на Крым, оккупированный Россией с 2014 года. "Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию", - прямо заявил чиновник.

Контрнаступление ВСУ – что известно

США и западные союзники усиленно снаряжают Украину боеприпасами и тяжелой техникой, необходимой для проведения контрнаступления. Как писало Politico, Запад ожидает начало крупных операций уже в мае.

В настоящее время самая мощная группировка врага сосредоточена и практически скована в боях за Донбасс. Потери РФ на этом участке фронта уже настолько большая, что ее хватило бы на еще один поход на Киев, отмечал аналитик Иван Киричевский.

Пропагандисты беспокоятся, что в связи с потерями и безуспешными атаками Бахмута и других населенных пунктов у России просто может не хватить сил отбить наступление ВСУ.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявил, что у ВСУ может быть только одна попытка контрнаступления - для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

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