Сейчас признаков формирования наступательных группировок оккупантов на Юге незаметно.

Активность российских оккупантов в Харьковские области не влияет на ситуацию на юге страны.

"На самом деле у нас ситуация в глобальном контексте остается неизменной. Признаков формирования наступательных группировок у нас так же незаметно, как и резких изменений в состоянии и положении врага, характере его действий - так же. В акватории Черного моря ситуация тоже остается стабильной, кораблей, а тем более, носителей крылатых ракет в море не наблюдается. Они находятся в пунктах базирования", - рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона

Также он прокомментировал вероятность того, что силы врага, которые сейчас проводят активные штурмовые действия на Харьковщине, могли быть забраны с южного направления.

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"Как они переформатируют свои подразделения, неважно. У них есть приоритетные направления. Это Донбасс. На нашем направлении они ведут боевые действия не в таком, конечно, темпе, но, тем не менее это противостояние продолжается круглосуточно. Сегодня утром все эти штурмы возобновились. Единственное, где не было, это на Херсонском направлении. Но сравнивать эти направления я бы не стал", - отметил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Ситуация на фронте - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

Сырский сообщил, что на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется.

По его словам, в одних районах противник имеет частичный успех, в других - Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.

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