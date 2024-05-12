Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории нашего государства.

Сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте остается обостренной, противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории нашего государства.

По его словам, подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены.

Видео дня

"Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем. Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые. На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения", - заявил винь в Telegram.

Сирский проинформировал, что на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется.

"В одних районах противник имеет частичный успех, в других - Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение. На Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки. Несмотря на сложную ситуацию на фронте проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад", - отметил главнокомандующий.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Генштаба, российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали почти на всех направлениях участка фронта. На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Вас также могут заинтересовать новости: