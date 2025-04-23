Михаил Самусь заявил, что Кремль отдает приказы захватить новые территории, чтобы показать хоть какую-то "победу".

Российские войска попытаются до 9 мая прорвать фронт и зайти в Днепропетровскую область. Такой прогноз озвучил директор New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина.

"То, что сейчас происходит на фронте, это традиционное влияние победобесия 9 мая", - подчеркнул он.

По словам Самуся, Кремль постоянно отдает приказы захватить новые территории, чтобы показать хоть какую-то "победу" на 9 мая.

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"Дойти до Днепропетровской области? Ну там российские войска стоят уже несколько месяцев. Стоят за 4 км до Днепропетровской области и никак не могут дойти до этой границы", - рассказал он.

Самусь считает, что никакого реального изменения ситуации на фронте к этому сроку не будет с военной точка зрения. С пропагандистской точки зрения, как отметил эксперт, россиянам важно дойти до Днепропетровской области, чтобы президент США Дональд Трамп мог сказать о том, что американцы прекратили помощь Украине, и россияне сразу зашли еще в один регион, на который они будут претендовать на переговорах.

"То есть с этой точки зрения россияне будут пытаться в Днепропетровскую область зайти, это как раз в районе Покровска происходит", - подчеркнул Самусь.

Эксперт не исключил, что российские войска попытаются создать давление на Силы обороны и иллюзию, что они начинают прорывать фронт на фоне прекращения помощи Украине от США. Он добавил, что это будет выглядеть как скоординированная деятельность.

"Американцы прекращают помощь, россияне начинают бить по нашим городам баллистикой и начинают наращивать наступление на всех фронтах. Демонстрируя, что "вот, видите, без американской помощи Украина посыпалась". Я уверен, что так не произойдет, потому что немедленного влияния точно не будет, это будет отложенный эффект прекращения помощи", - подытожил Самусь.

Прогнозы по наступлению РФ на фронте к 9 мая

Как писал УНИАН, ранее начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов сообщил, что до 9 мая Россия начнет наступление на нескольких направлениях. По его словам, Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе.

В то же время, в ВСУ не исключили, что РФ хочет выйти на границы Днепропетровской области до 9 мая и готовит наступление.

Военные сообщили, что россияне увеличили количество разведывательных полетов БПЛА над украинскими позициями и количество обстрелов из артиллерии.

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