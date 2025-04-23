Сообщается, что оккупанты накапливают личный состав и технику.

Российские войска хотят выйти на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая и не оставляют попыток сделать это, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

В тактической группе "Угледар" уточнили, что с этой целью на юге Донбасса войска РФ ведут активную подготовку к "большому наступлению".

"В течение 16-22 апреля противник существенно снизил количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар" - 106 атак, против 158 на прошлой неделе. Отчасти это связано с недавним "путинским перемирием". Но основная причина - накопление личного состава и техники оккупантов недалеко от линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным военных, россияне в 3 раза увеличили количество разведывательных полетов БПЛА над украинскими позициями и в 2,5 раза - количество обстрелов из артиллерии и использование управляемых авиабомб.

Кроме того, как добавили в тактической группе "Угледар", оккупанты активно используют технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы, на которых пытаются добраться до российских позиций с целью накопления для дальнейшего наступления.

Напомним, ранее военный обозреватель Денис Попович предположил, что российским захватчикам не хватает сил, чтобы окружить город Покровск в Донецкой области, но существует другая опасность - это постепенное приближение оккупантов к административной границе с Днепропетровской областью.

"Я бы выделил другую опасность на Покровском направлении - это продвижение в сторону админграницы с Днепропетровской областью", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: