Райснер отметил, что ситуация на фронте остается очень сложной.

Россия может попытаться продвинуться юго-западнее Покровска в направлении Днепропетровской области с целью создания впечатления успехов на фронте к 9 мая. Об этом в комментарии для "Укринформ" заявил руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

"На данный момент я смотрю на развитие ситуации на фронте немного с прицелом на 9 мая, "День победы", когда Россия традиционно хочет продемонстрировать какие-то "достижения". Я считаю, что сам Покровск сейчас рассматривается как немного второстепенное направление. Сейчас происходит перегруппировка войск, которые освободились на Курском направлении, также с учетом украинских действий на Белгородском направлении. Вероятно, РФ будет пытаться продвинуться в направлении западнее Покровска, ведь там всего около 4 км до границы с Днепропетровской областью. Для рядового гражданина, в том числе и россиянина, реальная картина фронта непонятна, но если он прочитает в газете, что российские войска уже стоят в Днепропетровской области, это будет иметь информационное воздействие", - сказал он.

Райснер уверен, что доминирование в информационном пространстве является одним из ключевых аспектов при ведении боевых действий.

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Эксперт считает, что Россия удерживает стратегическую инициативу на фронте, продолжая оказывать давление на Силы обороны на разных участках фронта. Тем не менее он подчеркнул, что Украина пытается вернуть себе инициативу. Он напомнил о Курской операции, которая заставила россиян перебросить в Курскую область элитные воинские части.

Райснер в разговоре с журналистами заявил, что ситуация на фронте остается очень сложной. Он считает, что в значительной степени это связано с тем, что западная военная помощь Украине оказалась "запоздалой, фрагментарной и нередко политически ограниченной".

Помимо этого эксперт отметил преимущество РФ в ресурсах. Он добавил, что Москве удалось стабилизировать и нарастить военное производство, а также заручиться поддержкой не только КНДР и Ирана, но и Индии и Китая, которые продолжают отрицать свою причастность к войне.

"Северная Корея, страна, которой, как мы считаем, правит сумасшедший, уже дважды подряд, в прошлом и позапрошлом году, поставила по 3 миллиона артиллерийских снарядов. Россияне произвели от 2,5 до 3 млн артиллерийских снарядов за тот же период, что в сумме составляет 12 млн артиллерийских снарядов. Что мы сделали за это время? Мы поставили украинцам 1,6 миллиона в прошлом году и 1,3 миллиона в позапрошлом году", - сказал Райснер.

Война в Украине - последние новости

Ранее 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ показала, как сейчас выглядит Торецк. По словам украинских военных, противник превратил его в "город-призрак".

Кроме того, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, зачем РФ накопила в Украине более 620 тысяч военных. По его мнению, Лиманское направление станет главным для наступления врага.

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