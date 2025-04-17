Эксперт считает, что создание "буферной зоны" останется несбыточной мечтой для Путина.

Россияне могут готовиться к наступлению на территорию Сумской и Харьковской областей. Тем не менее врагу так и не удастся создать так называемую "буферную зону", о которой мечтает кремлевский диктатор Владимир Путин. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Украинского Радио".

В частности, он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Сумскую и Харьковскую области. Эксперт рассказал, что сейчас происходит на этом участке фронта.

"Думаю, что заявление нашего президента не является удивительным, что враг осуществляет определенные приготовления. Ведь, вспомним прошлый год. 10 мая враг большими силами пересек государственную границу на севере Харьковщины и пытался идти в сторону Харькова. Он завяз в боях в районе Волчанска, в направлении на Липцы и фактически за этот промежуток времени смог преодолеть расстояние в несколько километров от государственной границы. Кое-где украинским Силам обороны удалось даже отбросить вражеские силы. А значит, говорить о серьезных территориальных достижениях, о формировании так называемой "санитарной зоны", о которой мечтает Путин, вражеской армии не удалось", - сказал Селезнев.

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По словам эксперта, похожая ситуация происходит и на территории Сумской области. Он подчеркнул, что оккупанты все еще пытаются создать так называемую "буферную зону", но пока не достигли успеха.

"Я думаю, что здесь стоит вспомнить наши действия на территории Курской области РФ, которые были превентивными мерами для того, чтобы враг не имел возможности сформировать "санитарную зону". Причем речь шла не только о Харьковской и Сумской областях, но и о Черниговской. И хотя территория нашего приграничья на территории этих областей не является спокойным участком фронта, потому что враг время от времени бьет по нашему приграничью и КАБами, и артиллерийскими снарядами, и минометными минами, пытаются на наши земли заходить вражеские ДРГ, но и наши Силы обороны действуют таким образом, что ищут слабые места во вражеской обороне на территории Брянской, Курской и Белгородской областей", - объяснил эксперт.

Селезнев добавил, что время от времени с Брянской, Курской и Белгородской областей приходят хорошие известия. Он подчеркнул, что это то, что заслужили оккупанты за вторжение в Украину.

"Ведь перенесенная на территорию РФ война - это вопрос справедливости. Не мы начинали эту войну, но нам ее завершать, завершать нашей победой", - сказал эксперт.

РФ готовит наступление - важные новости

Ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что войска КНДР могут быть привлечены к российскому наступлению на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, войска КНДР улучшили свою подготовку и изменили тактику на фронте.

Кроме того, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, есть ли угроза для "успешного" наступления оккупантов на Сумщину. Он отметил, что враг готовится наступать.

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