В издании подчеркивают, что Сумы могут быть одной из главных целей РФ во время нового наступления.

Граница Украины на севере значительно отличается от степи Донбасса, ведь здесь есть больше мест, где можно спрятаться, а также больше позиций для обороны. Однако изнурительный способ ведения войны со стороны РФ почти не изменился. Об этом пишет The Times.

На границе с Сумской областью десятки оккупантов используют квадроциклы, чтобы захватить хотя бы какой-то участок территории. Поэтому задача четвертого полка украинских рейнджеров - опередить нападение и остановить его.

В издании напомнили, что полк спецназначения "Рейнджеры" был создан в марте прошлого года, чтобы он выполнял разведывательные и штурмовые задачи. Однако, как говорит командир полка с позывным "Бахча", последние несколько недель их роль больше напоминает "огнетушитель".

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"Они испытывают нашу линию обороны, осуществляя ежедневные рейды по селам, пытаясь найти слабые места", - отметил полковник, который воюет против РФ с 2014 года.

В The Times объяснили, что бахча в переводе с украинского означает "сад для выращивания арбузов".

Как ВСУ сдерживают россиян на Сумщине?

Как пишет издание, переговоры о прекращении огня могут продолжаться, однако стремление Кремля к миру совсем не отражается в его военных операциях. В частности сейчас Россия начинает свое наступление сразу на нескольких фронтах. Скорее всего, Сумы являются одной из главных целей РФ во время этого наступления.

Отмечается, что поля вокруг города окружены "зубами дракона" - бетонными противотанковыми препятствиями и изрезаны сетями окопов.

"Россияне пытаются создать буферную зону. Они будут пытаться продвинуться так далеко, как только смогут, но у них нет ресурсов, чтобы попытаться дойти до Сум", - отметил источник издания в украинском оборонном ведомстве.

В свою очередь Украина проводит собственные рейды в Курской области и продолжает занимать небольшую территорию РФ, чтобы не дать врагу накопить свои силы для наступления.

В частности полк командира "Бахчи" использует разведывательные дроны для того, чтобы выявлять цепи снабжения, которые питают фронтовые силы, чтобы их можно было уничтожить американскими артиллерийскими установками Himars.

Подготовка РФ к наступлению

"Как всегда, украинцы в меньшинстве. Среди российских войск, переброшенных для наступления на Сумы, есть две бригады якобы элитных сил: 155-я бригада морской пехоты, которая до этого служила на Донбассе, и 810-я бригада морской пехоты, которая служила в Роботино в Запорожской области", - добавили в The Times.

В то же время, по словам "Бахчи", их прибытие мало на что повлияло. Он подчеркнул, что элитные российские подразделения перестали играть важную роль после мая 2022 года из-за больших потерь и нехватки подготовки среди подкрепления.

Военный говорит, что РФ имеет еще одну элитную бригаду, против которой воюют украинцы, а именно 76 десантная бригада. Однако "Бахча" отметил, что эти военные плохо обучены и оснащены.

"На прошлой неделе бойцы "Бахчи" остановили рейд на квадроциклах 12 солдат 76-й с помощью беспилотников и артиллерии. Единственный уцелевший, который попал в плен, подписал контракт, отбывая наказание в тюрьме в Саратове, на юге России, всего две недели назад. Из-за нехватки приборов ночного видения россияне в основном осуществляют эти рейды днем. Ежедневно вдоль линии, которую защищает полк "Бахчи", россияне теряют около десяти человек", - подытожили в The Times.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что РФ не прекращает обстрелов и пытается создать "серую зону" на Сумщине. По его словам, в этом регионе оккупанты также продолжают тактику применения малых штурмовых групп.

В то же время военный эксперт Евгений Дикий считает, что россияне могут планировать превращение Сум в город-призрак без людей. По его мнению, оккупанты пытаются "закошмарить население, чтобы начался массовый отъезд, чтобы началась какая-то паника - сделать всю Сумскую область большой серой зоной, чтобы там было сейчас как в Покровске".

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