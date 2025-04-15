Костенко пока не видит направлений, где противник мог бы стратегически или хотя бы на оперативном уровне достичь успеха.

Российские оккупанты активны на нескольких направлениях и пытаются найти, где могут достичь успеха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о том, есть ли предпосылки для наступления российских оккупантов на Сумскую область, депутат отметил, что в целом "враг готовится наступать, готовится вести, я сказал бы так, активные действия".

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"Противник имеет там силы и средства. И он сейчас активен на нескольких направлениях. Если посчитать, - там их более пяти. И он пытается найти, где ему будет лучше, где он может достичь успеха. Если он где-то достигнет, - он может это развивать. Но пока я не вижу направлений, где враг мог бы стратегически или хотя бы на оперативном уровне этого успеха достичь", - сказал Костенко.

Действия врага в приграничье - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что российские военнослужащие не прекращают обстрелы приграничных областей - Сумской, Черниговской и Харьковской, и пытаются расширить зону боев на территории Украины.

По его словам, враг применяет именно малые штурмовые группы, которые засылает на территорию Украины для того, чтобы они могли закрепиться и создать "серую зону".

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