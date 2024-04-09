Военные опровергают его слова.

В Силах обороны юга Украины опровергли информацию о том, что российские захватнические войска зашли в село Работино и фактически закрепились там.

"В зоне ответственности 65 отдельной механизированной бригады, которая обороняет населенный пункт Работино, действительно происходят регулярные столкновения с диверсионно-разведывательными группами противника, которые заходят в село и пытаются там закрепиться. Но успеха оккупанты не имеют", - говорится в их заявлении.

Военные отметили, что сейчас Работино находится под контролем Сил обороны, атаки российских оккупантов отбивают артиллерией еще на подступах, а разрозненные группы уничтожают ударными дронами и минометными расчетами.

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Сегодня вечером депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в комментарии "Эспрессо" заявил, что российским оккупационным войскам удалось прорваться в Работино.

Он заявлял, что бои между украинскими защитниками и захватчиками уже идут на территории самого населенного пункта. Также депутат сказал, что со стороны Вербового линия разграничения немного сместилась в нашу сторону. "Враг понемногу оттесняет и отвоевывает то, что удалось выбить во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ", - добавил Лышенко.

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