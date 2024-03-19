По словам бойцов, командование, очевидно, не имело полного представления о российской обороне.

Перед началом летнего контрнаступления украинское военное командование плохо понимало реальный уровень готовности россиян к обороне. Такое мнение в интервью УП высказали солдаты 65-й бригады ВСУ, которые принимали участие в боях на Работинском направлении.

"Нам говорили, что задача стоит дойти до Токмака или хотя бы до Сладкой Балки (село в 6 км к югу от Работино - УНИАН). Но руководство или имело плохие разведданные, или не понимало, сколько там русских. Русские сопротивлялись, у них все было заминировано - мина на каждом метре. Было там пшеничное поле неубранное, так вот когда оно сгорело, было видно, что мины лежат друг возле друга", - вспоминает боец по имени Александр.

По его словам, в тех условиях украинским подразделениям нужно было действовать иным образом - "возможно, дистанционно разминировать".

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"Поэтому это контрнаступление сильно и не продвинулось", - считает боец.

Он также жалуется, что потери украинских бригад в этой битве были очень тяжелыми. Из 80-ти бойцов роты Александра на конец контрнаступления "боеспособными" остались только 6 солдат.

Причины провала украинского контрнаступления

Как писал УНИАН, летнее контрнаступление ВСУ не смогло достичь значительного успеха, ограничившись изгнанием россиян лишь из нескольких прифронтовых сел. Ни одного города освободить не удалось. Позже президент Владимир Зеленский рассказывал, что одной из причин неудачи была острая нехватка вооружений, несмотря на обещанные Западом танки и бронемашины.

Также президент признал, что россияне заранее получили планы украинского контрнаступления, и это также сыграло свою роль в неудаче ВСУ.

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