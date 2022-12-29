Сейчас на территории Беларуси нет сил для того, чтобы организовать успешное наступление.

В случае попытки повторного наступления Российской Федерации на Киев из Беларуси российские войска вместе с белорусами увидят "много неожиданностей", которые для них приготовили украинские защитники.

Как заявил в эфире национального телемарафона командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк, сейчас на территории Беларуси нет сил для того, чтобы организовать повторное наступление на Украину, надеясь на успех.

"Есть желание России испачкать Беларусь этой войной, это есть. Заставить их идти тем путем, где нет дороги обратно. В то же время, по нашим наблюдениям, белорусы не хотят воевать", – отметил Павлюк.

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По словам командующего обороной Киева, сейчас в Беларуси около 20 тысяч местных военных, которые потенциально могут участвовать в войне. Кроме того, к ним могут добавить еще около 10 тысяч россиян. Однако этого количества военных будет мало для успешного наступления.

"А если пойдут, то там и останутся. У нас на том направлении собрана достаточно мощная группировка, которая может не только остановить, но и уничтожить. Очень много будет неожиданностей, если они решат пойти", – сказал Павлюк.

Угроза вторжения из Беларуси: что известно

По состоянию на среду, 28 декабря 2022 года, на территории Беларуси пребывают более 10 тысяч российских солдат. Однако этого количества недостаточно для начала нового вторжения в Украину.

При этом в Беларуси начали переводить армию на "военное время" в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности.

В то же время военный эксперт Олег Жданов допустил, что Россия перебросила в Беларусь зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" в рамках формирования ударной группировки для нового наступления на Украину. Но при этом эксперт добавил, что все же "Тор-М2" могут использовать и для защиты группировки, которая только формируется.

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