Беларуская армия не выходит из бесконечных учений, которые проходят под всё более громкими "легендами".

В Беларуси начали переводить армию на "военное время" в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности (...) в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.

Утверждается, что главной целью данного мероприятия является проверка знаний военнослужащих, а также оценка их действий по приведению своего подразделения в максимальную боеготовность.

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Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Беларусь является главным союзником России в ее полномасштабной военной агрессии против Украины. Режим Лукашенко предоставил России беларускую территорию как для наземных атак на Украину, так и для ракетных ударов.

Несмотря на давление из Москвы, Лукашенко уклоняется от прямого участия беларуской армии в нападении на Украину. В то же время Беларусь предоставляет России свои полигоны для тренировки мобилизованных.

В Генштабе ВСУ полагают, что угроза прямого участия Беларуси в войне минимальна. Однако постоянные учения беларуской армии имеют целью сковать украинские резервы на этом направлении, чтобы они не отправились на фронт против России.

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