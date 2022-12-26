Эксперт прокомментировал переброску в Беларусь российских "Тор-М2".

Военный эксперт Олег Жданов допустил, что Россия перебросила в Беларусь зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" в рамках формирования ударной группировки для нового наступления на Украину.

"Система ПВО предназначена для прикрытия войск, колонн, или мест расположения войск… Когда будут накапливать танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, артиллерию, вот тогда мы будем говорить с вами о том, что готовится ударная группировка", - заявил он.

Но при этом эксперт добавил, что все же "Тор-М2" могут использовать и для защиты группировки, которая только формируется:

Видео дня

"Система ПВО - это последнее, что должно прибыть для формирования этих группировок. Или первое для того, чтобы их там прикрывать, когда они будут формироваться на том или ином полигоне. Посмотрим, что будет прибывать следующим".

Жданов напомнил, что "Тор-М2" может в движении прикрывать колонны военной техники, но это не ударное и не наступательно вооружение.

Россия перебрасывает военную технику в Беларусь - что сообщалось

УНИАН сообщал, что Россия стягивает мобилизованных и военную технику в Беларусь. 23 декабря стало известно, что РФ перебросила в Беларусь очередную партию ЗРК "Тор-М2", которые там назвали "эффективным способом поражения различного типа воздушных целей".

А до этого появилась информация, что в Беларуси российские войска перебросили десятки танков ближе к границе с Украиной.

Еще в октябре сообщалось, что РФ отправила в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136.