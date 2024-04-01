Обломки ракеты нашли в поле.

Над Саратовской областью взорвалась российская стратегическая крылатая ракета Х-101. Об этом пишет российский Telegram-канал Astra.

По данным журналистов, инцидент произошел в воскресенье, 31 марта. После пуска боевая часть ракеты сдетонировала, обломки упали на территории города Красноармейск. Их нашли около 07:00 в поле. Один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома.

При этом местные паблики сообщили, что это не ракета, а украинский беспилотный летательный аппарат, которые собирался атаковать нефтеперерабатывающий завод. "Дрон уничтожили дежурные средства ПВО", - написали они.

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Падение ракет и бомб на Россию: последние новости

Как известно, это не первый случай, когда российские военные во время атак по Украине "роняют" ракеты на территорию собственной страны.

Прошлой осенью в Саратовской области уже находили неразорвавшуюся ракету Х-101. Сообщалось, что она отпала от носителя и упала в поле.

Также россияне неоднократно роняли фугасные авиационные бомбы на Белгородскую область. Только за последние две недели российские журналисты зафиксировали 16 таких случаев в одном регионе.

В апреле прошлого года такую ФАБ уронили прямо на центр Белгорода. В результате взрыва образовалась большая воронка.

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