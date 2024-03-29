Установка дополнительной боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной произошла благодаря уменьшению размера топливного бака.

Россияне в очередной раз модернизировали крылатую ракету воздушного базирования Х-101, которая все получила увеличенную боевую часть весом примерно в 800 кг.

Как отмечают аналитики Defense Express, такой вес вдвое больше предыдущего оснащения ракеты боевой частью весом около 400 кг. По их словам, речь идет не о простом увеличении веса одной боевой части, а о решении с размещением двух отдельных боевых частей.

"Вторая боевая часть имеет готовые поражающие элементы кубической формы. Обычно такие элементы используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям имеют значительный поражающий эффект против людей", - сказано в материале.

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Аналитики предполагают, что установка дополнительной боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной состоялось благодаря уменьшению размера топливного бака, что означает уменьшение дальности полета ракеты.

"В то же время информация о варианте с оснащением Х-101 двумя боевыми частями прослеживается в российских источниках еще с середины 2010-х годов, на стадии разработки и испытаний этой ракеты. Тогда указывалось, что в одном из вариантов оснащения ракеты боевая часть весом 400 кг может быть разделена на две. Первая может быть сброшена на парашюте на дальности в 100 км от основной цели. От такой реализации тогда отказались и вернулись только сейчас. Но какой именно механизм сброса использован в новой версии Х-101 пока находится под вопросом", - добавили там.

Война в Украине - применение ракет

Характеристики гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" максимально подогнали под выданное российским Минобороны задание, из-за чего она оказалась практически не способной выполнять свое главное назначение, а именно - бороться с большими кораблями. Об этом сообщает Defense Express.

Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть довольно нехарактерной формы, однако наибольшее удивление у экспертов вызвал ее вес.

"Суть заключается в том, что вес боевой части 3М22 "Циркон", как узнал Defense Express из собственных источников, составляет, по предварительным оценкам, около 100-150 кг, из которых взрывчатого вещества до 40 кг", - пишет издание.

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