Враг сосредотачивает усилия на удержании захваченных территорий.

На юге ВСУ в течение ночи нанесли около 120 ударов по району сосредоточения врага.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 15:00.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение ночи выполнили около 120 огневых задач, в том числе по району сосредоточения врага и его техники на юге Николаевского района. Потери, которые понес враг в течение ночи в живой силе и технике, доразведываются", - сказал Назаров.

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По его словам, враг продолжает наносить ракетные удары, главным образом, с целью нарушения энергетической системы и разрушения промышленных объектов. Он сосредотачивает усилия на содержании захваченных территорий, ведет активную оборону вдоль всей линии соприкосновения.

Как отметил Назаров, в течение ночи оккупанты продолжали огневой воздействие по районам сосредоточения подразделений ВСУ, прилегающих к линии фронта территориях и тыловых районах.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по информации представителя Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, за сегодняшнюю ночь, 17 октября, на юге было уничтожено 26 дронов-камикадзе, а в целом, с начала использования их российскими оккупантами, на северном направлении уже уничтожено 100 таких дронов.

Вчера украинские защитники за час уничтожили 11 иранских дронов-камикадзе. По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Президент РФ четко проигрывает на всех фронтах, а потому он хочет перемирия, рассказал генерал Николай Маломуж.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины "отминусовали" еще 320 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники. Общие потери оккупантов составляют 65 320 военных.

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