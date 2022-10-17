Тем временем ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами врага.

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районе 9-ти населенных пунктов Донетчины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БпЛА.

Тем временем ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами врага.

Война в Украине: ситуация на фронте

Вчера украинские защитники за час уничтожили 11 иранских дронов-камикадзе. По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

На юге за минувшие сутки силы обороны нанесли 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по врагу. Президент РФ четко проигрывает на всех фронтах, а потому он хочет перемирия, рассказал генерал Николай Маломуж.

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