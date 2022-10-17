Силами обороны по врагу отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач.

За сутки ВСУ уничтожили на юге по меньшей мере 50 оккупантов, два танка, ЗРК "Тор" и станцию радиоэлектронной борьбы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

"Силами обороны по врагу отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны. Обеспечено потери в количестве минимум 50-ти рашистов, двух танков, трех крупнокалиберных гаубиц типа "Мста" и пушки типа "Гиацинт", самоходной артустановки, гаубицы, зенитно-ракетного комплекса "Тор", станции радиоэлектронной борьбы, трех единицы авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

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Кроме того, повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники. Остальные результаты доразведываются.

Между тем в Черном море держится умеренная штормовая погода, вражеская корабельная группировка – без изменений: 6 кораблей, среди которых 1 вдк, 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 12-ю "Калибрами".

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

В конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины.

Позже стало известно, что они освободили Любимовку, Крещеновку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Большую Александровку, Малую Александровку и Давидов Брод.

7 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области было освобождено более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны отмечали, что украинская армия достигает значительных успехов на Херсонщине, одновременно продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

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