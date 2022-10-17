В ночь с 16 на 17 октября на южном направлении воздушные силы ВСУ уничтожили 15 дронов-камикадзе за три часа, на востоке – 3 крылатые ракеты.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
"17 октября с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито пятнадцать дронов: шесть над Одесщиной и девять над Николаевщиной. В целом на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 "Shahed-136", – говорится в сообщении.
Кроме этого, враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами различных типов.
"Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного", – добавили в командовании.
Обстрелы Николаевщины в ночь на 17 октября: что известно
Вчера вечером российские террористы атаковали Николаевщину дронами-камикадзе.
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", 9 "Шахидов" сбили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще по одному – воины ТРО и Нацгвардии.
Как отметил городской голова Александр Сенкевич, в Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры.
"Там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе. Все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС", – добавил мэр.