Президент РФ четко проигрывает на всех фронтах, полагает экс-глава Службы внешней разведки.

Президенту России Владимиру Путину сейчас критически необходимо перемирие в войне с Украиной, чтобы не потерять захваченные территории, перегруппировать силы и подготовить резервы.

Российский лидер загнан в угол, рассказал бывший глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж в эфире телемарафона.

"Перемирие связано с тем, что Путин четко проигрывает… на всех фронтах. Он попытался, конечно, наверстать свои упущения… новыми атаками на Донецком направлении, там не получается. Удержать Херсонское направление - очень сложно…", - сказал эксперт.

Генерал добавил, что глава РФ загнан в угол, но еще опасен.

"…у него еще имеется потенциал, но сейчас критически необходимо ему какое-то перемирие, для того, чтобы и не потерять, во-первых, территории, которые он завоевал, это первая составляющая", - заявил Маломуж.

По его словам, российской стороне также нужно перегруппировать силы и подготовить резервы, потому что те мобилизованные, которых бросают сейчас на фронт, они или сдаются, или бегут, или погибают.

"Поэтому и создали там 80 центров подготовки, и Шойгу (глава Минобороны России Сергей Шойгу - Ред.) уже рассказывает, что там будут эффективно два-три месяца готовиться новые резервы. Этот новый резерв, конечно, он может готовиться, и это будет проблема для Украины…", - сказал генерал.

Переговоры между Украиной и РФ - что необходимо знать

Киев отказался вести переговоры с Москвой, пока Россией руководит Владимир Путин. Такое решение приняло СНБО, и 4 октября его ввел в действие украинский лидер Владимир Зеленский.

РФ 10 октября совершила массированную атаку на украинскую территорию - использовала ракеты и дроны-камикадзе, есть десятки жертв, а также много пострадавших и разрушений. В результате вражеской атаки повреждены ряд объектов критической инфраструктуры, возникли проблемы с электроснабжением.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российская сторона ракетным террором пытается склонить Украину к переговорам.

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию о дальнейшей эскалации агрессии РФ против нашей страны, в которой признала российский режим террористическим.

Справка УНИАН. 21 сентября Владимир Путин поставил граждан РФ перед фактом, что в стране стартовала мобилизация военных, которые находились в запасе.

Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать планирують около 300 тыс. человек.

Позже не раз появлялась информация, что повестки получали люди, которые непригодные к службе в армии. Мужчины начали массово покидать Россию.

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