По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Украинские защитники уничтожили 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136". И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что в течение часа – с 21.30 по 22.30 сегодня уничтожено Воздушными силами 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Также сообщают, что по одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Атаки иранских дронов

В середине августа стало известно, что Россия купила у Ирана дроны-камикадзе. В то же время власти страны отрицают обвинение в этом.

По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружении у РФ сегодня есть около трехсот иранских дронов, но они пытаются закупить еще несколько тысяч.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Иран хочет передать России баллистические ракеты.

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