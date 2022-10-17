Украинские защитники уничтожили 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136". И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что в течение часа – с 21.30 по 22.30 сегодня уничтожено Воздушными силами 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Также сообщают, что по одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.
Атаки иранских дронов
В середине августа стало известно, что Россия купила у Ирана дроны-камикадзе. В то же время власти страны отрицают обвинение в этом.
По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.
Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружении у РФ сегодня есть около трехсот иранских дронов, но они пытаются закупить еще несколько тысяч.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Иран хочет передать России баллистические ракеты.