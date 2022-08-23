На Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На восходе украинские военные отбили штурм и наступление оккупантов на трех направлениях. Усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий, рашисты даже пытаются проводить разведку боем.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Так, на Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых районов и рубежей, также он пытается улучшить тактическое положение. В то же время, на Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"На Бахмутском направлении противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцевое, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел. На Авдеевском направлении враг вел наступление возле Красногоровки и Первомайского, успеха не имел", - говорится в сводке.

Кроме того, на Новопавловском направлении оккупанты велт наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, однако успеха не имели.

"На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь", - добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на юге ВСУ уничтожили "Бук", минометный комплекс "Сани" и вражеский склад.

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