Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, также подтверждены весомые повреждения моста через Каховскую ГЭС.

За минувшие сутки на юге украинские военные ликвидировали 17 оккупантов, вражескую технику и склад с боеприпасами.

Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, не имеет изменений ни в составе сил, ни в их позициях. Скованный на суше, противник сосредоточен на дистанционных обстрелах и авиационных ударах", - отметил он.

В частности, вертолетами и штурмовой авиацией враг 8 раз атаковал украинские позиции вдоль линии столкновения без потерь.

"Зато наши авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и по средствам противовоздушной обороны оккупантов, имели убедительный результат. В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в количестве 17 рашистов, 1 зенитно-ракетного комплекса "Бук", 1 буксируемого минометного комплекса "Сани" 120 мм калибра, 5 единиц автомобильной и бронированной техники", - рассказал спикер командования.

Он отметил, что существенное поражение нанесено Антоновском мосту, также подтверждены весомые повреждения моста через Каховскую ГЭС и уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховке.

Ранее эксперт назвал причину взрывов на оккупированных территориях юга Украины.

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