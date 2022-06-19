Андрющенко также опубликовал реакцию оккупантов на сорванный флаг РФ.

На подростка, сорвавшего флаг РФ во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе, объявили охоту, однако ему уже удалось уехать из города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"От поступка юного Героя Сопротивления Мариуполя у оккупантов немного пригорело. Даже не немного. Массовые угрозы и призывы к мести. Ожидаемо. Но наш герой Тимофей оказался известным среди молодежи скейтером. Он в безопасности и уже не в городе. Пусть захлебнутся своей злобой. А каждый может поблагодарить парня за поступок в его Instagram. Это меньшее, на что он заслуживает", - говорится в сообщении.

Андрющенко также опубликовал реакцию оккупантов на сорванный флаг РФ.

"Мы не кровожадны и делаем скидку на возраст, но... Призываем товарищей в Мариуполе найти сцыкуна и провести несколько уроков по денацификации, а также кройки и шитья", - бесятся оккупанты.

Также Андрющенко опубликовал Instagram-аккаунт подростка.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевой водой. При этом оккупанты тратят воду для полива газона.

Вместо ремонта коммуникаций в городе оккупанты открыли "пункты мытья", а местным жителям приходится набирать воду в лужах, которые образовались из-за прорыва труб.

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