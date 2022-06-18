Питьевой воды в городе нет.

В Мариуполе люди набирают техническую воду из луж, которые образуются от прорывов.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни", - рассказал советник.

Как сообщал УНИАН, по данным советника мэра Мариуполя, ежедневно в больницы обращаются до 15 мариупольцев с симптомами холеры или дизентерии. По словам Андрющенко, реагентов для тестирования нет – все вывезено оккупантами. Антибиотиков - нет. Людей просто отправляют домой.

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