Петр Андрющенко отметил, что захватчики планируют ввести платный проезд в городе.

Российские оккупанты продолжают издеваться над оставшимися жителями Мариуполя. Захватчики открыли "пункт помывки".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Кроме "пункта приема гигиенических процедур" возле "Метро" оккупанты открыли "Пункты помывки". Коллективный душ в очередь под сопровождение пропаганды зомбомобиля. Нет дна у дна предела цинизма россиян", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что в разбомбленном городе планируют запустить платный проезд в общественном транспорте

"Озвученная стоимость билета – 18 рублей (9 гривен). Транспорт (все 12 автобусов плюс четыре от россиян) работают по "графику". Пауза между посадками составляет от двух до четырех часов. Три гривны экономии ценой уничтожения транспортной системы – цена настоящей экономии России", - отметил Андрющенко.

Кроме того, он указал, что оккупанты вывезли все оборудование из здания БСМП, где хотели открыть инфекционное отделение, а строение хотят снести.

Как ранее сообщал УНИАН, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевой водой. При этом оккупанты тратят воду для полива газонов.

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