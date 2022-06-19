Петр Андрющенко отметил, что жители города продолжают сопротивляться российской оккупации.

Жители разбомбленного и временно оккупированного Мариуполя продолжают сопротивляться захватчикам. Подростки сорвали флаг Российской Федерации и выбросил его

Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

На обнародованных кадрах видно подростка, который рассказал, что увидел "половую тряпку".

"Увидели … такую, тряпку половую, у нас в городе. Решили – … она нам тут нужна. Сняли по-мужски, насс*ли на нее – она только для этого и годная. И куда-то туда ее надо выбросить, потому что нах** она нам здесь нужна такая "ганчірка". И не забывайте, оккупированные территории – это Украина", – отметил парень.

В свою очередь Андрющенко восхитился мариупольским героем

"Гордимся нашей молодежью. Гордимся мариупольцами, которые вопреки всему оказывают сопротивление!" – подытожил советник мэра Мариуполя.

Как ранее сообщал УНИАН, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевой водой. При этом оккупанты тратят воду для полива газонов.

Вместо ремонта коммуникаций в городе оккупанты открыли "пункты помывки", а местным жителям приходится набирать воду в лужах, которые образовались из-за прорыва труб.

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