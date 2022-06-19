Жители разбомбленного и временно оккупированного Мариуполя продолжают сопротивляться захватчикам. Подростки сорвали флаг Российской Федерации и выбросил его
Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.
На обнародованных кадрах видно подростка, который рассказал, что увидел "половую тряпку".
"Увидели … такую, тряпку половую, у нас в городе. Решили – … она нам тут нужна. Сняли по-мужски, насс*ли на нее – она только для этого и годная. И куда-то туда ее надо выбросить, потому что нах** она нам здесь нужна такая "ганчірка". И не забывайте, оккупированные территории – это Украина", – отметил парень.
В свою очередь Андрющенко восхитился мариупольским героем
"Гордимся нашей молодежью. Гордимся мариупольцами, которые вопреки всему оказывают сопротивление!" – подытожил советник мэра Мариуполя.
Как ранее сообщал УНИАН, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевой водой. При этом оккупанты тратят воду для полива газонов.
Вместо ремонта коммуникаций в городе оккупанты открыли "пункты помывки", а местным жителям приходится набирать воду в лужах, которые образовались из-за прорыва труб.