Погибла врач-анестезиолог Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Сегодня российские террористы расстреляли машину врача из Киевской области, которая везла раненого племянника.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что Марина Калабина - врач-анестезиолог Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии "от Бога".

"Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари на Киевщине", - пишет Ляшко.

"Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и стать на защиту коллег, украинских медиков.

Вечером - очередная смерть врача, и мои слова: идите вы на х*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!",- подчеркивает министр.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ахтырском районе на Сумщине оккупанты расстреляли машину с людьми и уехали в неизвестном направлении.

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