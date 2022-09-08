Вероятно, взрыв произошел на железной дороге.

В Херсонской области вблизи оккупированной Новоалексеевки прогремел взрыв.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Представители Движения сопротивления "Пивдень" сообщают: по предварительным данным, вблизи Новоалексеевки Генического района Херсонской области у врагов что-то взорвалось. Партизаны напоминают: не надо возить по железной дороге оккупационный хлам", - заявил Братчук.

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Он добавил, что информация уточняется.

Напомним, в России случайно подтвердили успехи Вооруженных Сил Украины на Херсонщине. Страна-агрессор предпочитает отмалчиваться и не комментировать свои поражения, однако на этот раз о контрнаступлении наших защитников заговорили даже в российском Минобороны.

Эксперты считают, что украинские войска продвинулись в Высокополье и Нововознесенское, которые расположены в пределах 5 километров от границы Херсонско-Днепропетровской области.

Так, Минобороны РФ заявило, что российские удары были направлены на сосредоточение украинских сил в Белогорке, сухом пруду и Андреевке. А это свидетельствует о том, что украинские войска удерживают позиции южнее реки Ингулец, подчеркнули аналитики ISW.

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