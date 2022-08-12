В частности, уничтожено 4 единицы бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

За сутки на юге украинские военные ликвидировали 19 оккупантов, вражеские технику и склад боеприпасов.

Об этом спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил в сводке за сутки, 11 августа.

"В направлении наших позиций и высвобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Наших потерь нет", - отметил он.

В то же время, по словам Назарова, в результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому Николаевской области ранения получил местный житель.

"Нашей авиацией нанесено 2 удара: по опорному пункту врага неподалеку Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского. Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве 19 рашистов", - рассказал спикер командования.

Также за сутки на юге враг потерял 4 единицы бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Напомним, в Беларуси на аэродроме в Зябровке возможно был уничтожен танк Т-72, РПН 92н6е и боеприпасы.

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