Провокации на ЗАЭС - последний аргумент Рф.

У россиян уже нет сил, чтоб идти в наступление. Оккупационные войска вторую неделю не имеют успеха.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "FreeДом".

"Их наступление уже вторую неделю не имеет успеха. Мы держим оборону. Да, нам очень тяжело, мы несем потери, но мы держим оборону. Они не могут выполнить политическую задачу по захвату Донецкой области", – говорит Жданов.

По его словам, угрозы РФ по поводу Запорожской АЭС могут быть ответом на украинское контрнаступление на юге. Эксперт отметил, что провокации на ЗАЭС – последний аргумент России, ведь других аргументов у нее фактически не осталось.

По данным Жданова, захватчики снимали войска с Донецкого направления и передали на Запорожское, потому что из Запорожского оккупационные войска перешли на Южнобужское направление.

"Сейчас они оттащили войска. Они ищут любые способы, несмотря на гуманность и здравый смысл, чтобы получить предохранитель, чтобы Украина не наступала", – подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, захватчики снова несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

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