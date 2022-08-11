Свои услуги они оценивали в 100 тыс. грн.

На Черниговщине правоохранители задержали двух братьев, которые организовали незаконную переправку граждан через государственную границу Украины.

Как сообщили в Черниговской областной прокуратуре, двое братьев в период действия военного положения, действуя по предварительному сговору, организовали на территории Черниговской области незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. 10 августа, незаконно переправляя черниговца в Беларусь, братья предоставили мужчине резиновую лодку для пересечения реки, по которой проходит линия государственной границы Украины. После этого отвезли гражданина к участку пограничной территории Черниговского района области на расстояние 25 м до линии государственной границы Украины, а также проинструктировали об условиях незаконного пересечения границы. За организацию незаконной переправки один из злоумышленников получил денежное вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

В тот же день он был задержан. Следователи и прокуроры готовят процессуальные документы для сообщения лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), а также с целью избрания мер пресечения.

Напомним, на Черниговщине нашли сразу два тайника оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: