Окончательные потери врага уточняются.

В Херсонской области ночью уничтожен вражеский склад боеприпасов, ликвидированы 11 оккупантов.

Об этом сообщило оперативное командование "Пивдень".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжается выполнение огневых задач. В течение ночи враг лишился еще 11 рашистов и склада боеприпасов в районе села Веселого в Херсонской области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что окончательные потери врага пока доразведываются.

Относительно прошлой ночи в операционной зоне командование информирует, что враг реактивными системами залпового огня и тяжелой ствольной артиллерией совершил обстрелы мирных населенных пунктов.

"Градами" было атаковано Большую Костромку и Марганец. В Большой Костромке без жертв, ракета попала в поле. В Марганце повреждено здание железнодорожной станции, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 4 многоэтажных дома, в одном из которых разрушена внешняя стена нескольких этажей. Также пострадали объекты социальной и промышленной инфраструктуры. Из-под завалов спасен 1 человек, 3 человека получили ранения, среди них 1 ребенок.

Тяжелой артиллерией оккупанты ударили также по Никополю. Повреждены четыре частных дома в районе железнодорожной станции, частные машины. Без человеческих потерь.

Из "Ураганов" враг также совершил обстрел портовой инфраструктуры Николаева, обошлось без человеческих потерь.

"В Черном море держится штормовая погода и вражеская корабельная группировка держится ближе к крымскому побережью. 12 кораблей и катеров скрываются в ракетно безопасных районах, но среди них 2 надводных носителя ракет типа "Калибр" и 3 больших десантных корабля", - говорится в сообщении.

Ситуация на Херсонщине:

За сутки, 11 августа нашей авиацией были нанесены 2 удара: по опорному пункту врага неподалеку Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве 19 рашистов.

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