Россияне пытались пробить оборону ВСУ на Ореховском направлении.

За прошедшие сутки, 29 февраля, на фронте произошло 83 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб, на Купянском направлении Вооруженные силы Украины отбили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении наши воины сдержали 12 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области. На Бахмутском направлении бои велись в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области, отбито 2 атаки.

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На Авдеевском направлении враг не успокаивается - только за сутки там было 25 неудачных попыток противника пробить оборону ВСУ в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты 30 раз пытались прорваться через позиции наших войск. Еще одну неудачную атаку противник совершил на Ореховском направлении в районе Роботино Запорожской области.

"На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра", - рассказали в Генштабе.

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Российские оккупанты пытаются продвигаться на Запорожском направлении, заявил представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов. Пытаются использовать тактику авдеевских событий. Заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-то здание, оборудовать огневую точку.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий отметил, что Новопавловский уже давно является направлением, на котором враг проводит интенсивные наступательные действия.

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