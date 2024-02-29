Танки и другая бронированная техника используется захватчиками для продавливания и выдавливания наших ребят с занимаемых позиций.

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Запорожском направлении, заявил представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов. По его словам, у россиян есть преимущество в артерии и авиации.

"Пользуясь этим, враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп. На Запорожском направлении оккупанты пытаются использовать тактику авдеевских событий. Заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-то здание, оборудовать огневую точку. Враг пытается продвигаться, хотя не всегда с успехом. Недавно на участке "Легиона Свободы" россияне заняли одно здание, но через несколько минут туда прилетела их мина, и они все 200-е. То есть их дружественный огонь никто не отменял", - сказал Денисов в эфире телеканала "Эспрессо".

Он рассказал, что на Запорожском направлении россияне активно используют танки и бронированную технику.

Видео дня

"Танки и другая бронированная техника используется захватчиками для продавливания и выдавливания наших ребят с занимаемых позиций. Вражеская артиллерия бьет постоянно. Работает все, от минометов, советских танков, которые они используют как артиллерийские установки, до РСЗО "Град", которая работает беспрерывно", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Активность врага сегодня была наибольшей на Авдеевском и Новопавловском направлениях: 44 атаки совершили россияне с начала суток именно на этих двух направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Согласно сообщению, всего на фронте сегодня произошло 73 боевых столкновения.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой отметил, что Новопавловский уже давно является направлением, на котором враг проводит интенсивные наступательные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: