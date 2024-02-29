Враг очень массированно использует артиллерию, авиацию, FPV-дроны, а также гранаты с запрещенным хлорпикрином.

Ожесточенные бои идут уже длительное время на Новопавловском, Марьинском направлениях, в районе нескольких населенных пунктов. В тактику врага здесь входит и массовое применение химического оружия. Об этом отметил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Он отметил в частности, что Новопавловский уже давно является направлением, на котором враг проводит интенсивные наступательные действия.

"Даже когда происходили события в самой Авидиевке, когда еще бои шли в городе, еще тогда количество боевых столкновений на этом Марьинском, Новопавловском направлениях было иногда даже больше ежесуточно, чем в Авдеевке", - подчеркнул Лиховой.

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По его словам, ожесточенные бои идут здесь возле Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного, Победы, там сосредоточены значительные силы противника. Враг очень массированно использует артиллерию, авиацию, FPV-дроны, а также запрещенное химическое оружие.

"В его тактику входит во время обстрелов, в нарушение конвенции о запрещении химического оружия, сброс с беспилотников гранат с отравляющими веществами. Это нарушение законов ведения войны. Но это массовое явление, которое применяет противник, в том числе на этом, Новопавловском направлении. И например за вчерашние сутки было в операционной зоне ОСГВ "Таврия" 6 случаев такого применения врагом отравляющих веществ. Преимущественно это сбросы с дронов гранат с веществом хлорпикрин, которое имеет слезоточивое, удушающее действие. Таким образом они пытаются (поразить) наших контуженных, раненых после артиллерийских ударов бойцов еще и этим... Враг не признает запрета использования этого газа в боевых действиях и его достаточно массово использует", - сказал Лиховой.

Говоря о ситуации на Запорожском направлении он отметил, что там враг "несколько притих", возможно в подготовке к новым наступательным действиям. Потому что очевидны усилия врага срезать "роботинский выступ", который был деоккупирован украинскими войсками в ходе летней наступательной компании прошлого года.

"При этом на Запорожском направлении за минувшие сутки было отражено 1 штурмовое действие россиян", - отметил он.

Запорожское направление сейчас самое спокойное по сравнению с другими в зоне ответственности ОСГВ "Тария".

"У нас горячие точки в районе Донецка и южнее Донецка. Там происходят ожесточенные бои и враг можно сказать несколько меняет свою тактику - если раньше мы говорили, что россияне штурмуют малыми штурмовыми группами количеством до отделения, то после Авдеевки, где он понес значительные потери, враг перегруппировался, получил усиление, приехали подразделения из российской глубинки - приехали подразделения регулярной армии. На Авдеевском направлении конкретно действуют 5 мотострелковых бригад и россияне там уже ведут наступательные действия большим численным составом. Например сегодня утром на село Бердичи была атака двумя такнками, тьома боевыми машинами пиходты, в которых уже сидели экипажи и на броне сидели люди, плюс шли общей численностью до 100 российских оккупантов", - рассказал Лиховой.

Он отметил, что эти атаки отбиваются. Но враг упорно продолжает атаковать, иногда имеет успех на отдельных участках. Лиховой при этом опроверг распространенную россиянами информацию о захвате села Бердичи.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ранее Лиховой информировал, что ситуация на Авдеевском направлении сложная. По его словам, она является динамичной, постоянно может меняться. За вчера на Авдеевском направлении было отражено 25 атак врага, которые состоялись в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

По словам спикера, тот частичный успех, который иногда на этом направлении имеет враг, связан с тем, что российские войска подтягивают резервы и применяют большие силы.

Лиховой отметил, что чем больше россиян наступает, тем больше их уничтожается. Он сообщил, что на всей операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки потери врага в живой силе составили 431 человека убитыми и ранеными. Также было уничтожено 40 единиц вооружения и военной техники, не считая беспилотники.

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