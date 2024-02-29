На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Активность врага сегодня была наибольшей на Авдеевском и Новопавловском направлениях: 44 атаки совершили россияне с начала суток именно на этих двух направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Согласно сообщению, всего на фронте сегодня произошло 73 боевых столкновения.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сводке.

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При этом, на Бахмутском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Купянском направлении силы обороны отбили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отбита атака противника в районе Роботино Запорожской области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 4 попытки штурма позиций наших войск", - отмечают в Генштабе.

За эти сутки враг нанес всего 2 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война в Украине - ситация на фронте

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой отметил в частности, что Новопавловское уже давно является направлением, на котором враг проводит интенсивные наступательные действия.

По его словам, ожесточенные бои идут здесь возле Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного, Победы, там сосредоточены значительные силы противника. Враг очень массированно использует артиллерию, авиацию, FPV-дроны, а также запрещенное химическое оружие.

Говоря о ситуации на Запорожском направлении он отметил, что там враг пока "несколько притих", возможно в подготовке к новым наступательным действиям. Потому что очевидны усилия врага срезать "роботинский выступ", который был деоккупирован украинскими войсками в ходе летней наступательной компании прошлого года.

По словам Лиховия, в зоне ответственности сейчас "горячие точки" в районе Донецка и южнее Донецка. Там происходят ожесточенные бои.

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