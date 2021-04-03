Информацию о гибели военного подтвердили в штабе ООС

3 апреля в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщила ОТГ "Північ" в Facebook. Также информацию о гибели военного подтвердили в штабе ООС.

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"Неподалеку населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью, военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Кроме того, с начала текущих суток было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Недалеко от населенного пункта Пески российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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Автор: Елена Коваленко