В то же время русские корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим.

Российские оккупанты экономят боекомплекты и проваливают атаки против Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Служба безопасности Украины, об этом в новом перехвате рассказывают сами же захватчики.

В частности, один из них в разговоре с женой рассказывает, что с каждым днем ситуация ухудшается, а личного состава становится меньше.

Кроме того, по словам оккупанта, российским военным начали выдавать меньше боекомплектов.

Так, раньше захватчики выпускали по 10-20 ракет, а сейчас по 3-4.

Он также говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали... Хотели повернуть назад... Опять всех наших положили, всех положили: 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал заместитель комбата: отбить назад позиции. Мы здесь мясо...", - жалуется оккупант жене.

Кроме того, в соответствии с перехватами СБУ, российские корегувальники, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень метко.

В ведомстве подчеркнули, что если оккупанты хотят остаться в живых, то могут сдаваться в плен.

Следовательно, в СБУ напомнили номера "горячей линии жизни": + 380665803498 и + 380931192984, отметив, что позвонить на них могут как сами военнослужащие, так и их родные и близкие.

Контрнаступление ВСУ

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что Вооруженные Силы Украины достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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