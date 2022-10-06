У России нет сил для стабилизации фронта на юге Украины, но отводить войска с правого берега Днепра РФ пока не собирается.

Разведка Британии рассказала о дилемме, с которой сталкивается российское командование на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в микроблоге Twitter.

"Вооруженные силы Украины 2 октября начали новую фазу наступательных операций в Херсонской области. Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что российские силы потеряли связь и отступили.

"Российские командиры, вероятно, видят растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых насущных проблем", - считают в британской разведке.

В частности, поврежденная переправа через реку Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных путей для пополнения запасов россиян.

"Россия сталкивается с дилеммой: отвод военных сил через Днепр сделает оборону остальной Херсонской области более надежной, но политическим приказом будет оставаться и обороняться", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Россия с целью обороны Херсона направила большинство своих воздушно-десантных сил, которые полностью не являются укомплектованными.

"Поэтому Россия пока имеет небольшое количество дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: вероятно, она имеет цель развертывания мобилизованных резервистов в этом секторе", - добавили в британской разведке.

Ситуация в Херсонской области

С конца августа украинские военные ведут активное контрнаступление в Херсонской области. Бои на юге Украины усилились в последние дни.

4 октября в оперативном командовании "Юг" подтвердили освобождение 8 населенных пунктов Херсонской области: Любимовки, Хрещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, Давыдова Брода.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская армия сможет освободить захваченный россиянами Херсон даже с учетом разрушенных мостов. По его словам, российские оккупанты на херсонском направлении "истощены, но не обескровлены". Также россияне могут использовать мирных жителей Херсона в качестве заложников.

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