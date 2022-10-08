Главное управление разведки обнародовало перехват разговора, в котором российский оккупант жалуется свои матери на то, что россиян на фронте "е#ут по всем направлениям".
Аудиоперехват обнародовало Главное управление разведки (ГУР).
По данным ГУР, российский военный в настоящее время находится на Донецком направлении и намекает, что откажется дальше воевать в Украине.
"Я знаю, наших е#ут по всем направлениям. Я домой собираюсь", - сказал он.
Также в ходе диалога с матерью он рассказывал ей о ситуации возле Лимана.
Освобождение Лимана
1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия. Днем 2 октября Лиман полностью был зачищен от российских войск.
Контрнаступление ВСУ
Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 октября сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.
На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.
Тем временем продолжаются попытки наступления россиян на Донецком направлении. Отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.