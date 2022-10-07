Он подчеркнул, что наступят дни, когда будет отчитываться об успехах ВСУ на Запорожье и сообщено об освобождении Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с 1 октября в Херсонской области было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Только за время от 1 октября, и только на Херсонщине, от российского псевдореферендумао был освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов", - отметил президент.

Видео дня

Он добавил, что успехи есть и на восточном направлении.

"Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области. В тех районах, которые пока контролируются оккупантами. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что "этим путем еще предстоит пройти".

"Еще предстоит выдержать много, много сделать: сделать и украинцам, и нашим партнерам - всем, кто ценит свободу и международное право", - сказал он.

Ситуация на Херсонщине: подробности

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 6 октября, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что с 1 октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

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