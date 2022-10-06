Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины с 21 сентября продвинулись на 55 км в глубину обороны российских захватчиков в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

Громов отметил, что в Харьковской области на направлении Купянск-Сватово противник пытается вести сдерживающие действия с целью замедления продвижения войск.

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"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров, установить контроль над 93 населенными пунктами, взять под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины", - подчеркнул Громов.

Контрнаступление ВСУ: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских захватчиков. А с 1 октября ВСУ освободили уже 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Британская разведка отмечает успехи украинских войск на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу Днепра. Однако пока это не угрожает оборонительным позициям оккупантов.

В то же время, по мнению аналитиков Института изучения войны, украинцы движутся в сторону Луганской области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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