По его словам, белорусские партизаны спасли множество украинским жизней.

Советник Офиса президента Алексей Арестович вступился за белорусов на фоне угрозы вероятного вступления страны в войну против Украины.

Свою позицию по ним Арестович озвучил во время эфира с Марком Фейгиным.

В частности, Фейгин и Арестович обсуждали угрозу со стороны Беларуси, которая недавно объявила о развертывании союзной группировки войск. По его убеждению, в коллективном сознании сложилось устойчивое впечатление, что все белорусы - враги.

Арестович подчеркнул, что необходимо понимать политическую ситуацию в Беларуси, ведь Лукашенко установил "бесчеловечный режим", который кое в чем "более бесчеловечный, чем путинский". Оппозицию в Беларуси подавляют жестко - речь идет о физическом уничтожении и пытках. Поэтому белорусам трудно противостоять действиям россиян, которые бомбят Украину с их территории.

Впрочем, немало белорусов пошли воевать на сторону Украины и демонстрируют профессиональные боевые качества.

"Я всегда советую "крикунам", которые кричат, что белорусы" слабаки", пойти к полку Калиновскому (Белорусский полк имени Кастуся Калиновского, который воюет за Украину - УНИАН)... Риторика в отношении белорусов совершенно безобразна, на мой взгляд. Мы не смогли решить основную задачу: отделить режим от народа", - заявил Арестович.

Советник ОП заявил, что он отделяет народ от режима и считает белорусский народ братским. По его убеждению, белорусов "взяли в заложники и оккупировали". Арестович подчеркнул, что путинский режим относится к белорусам почти так же, как сейчас к украинцам.

"Когда вы призываете белорусов к массовому восстанию, это то же, что призывать к восстанию украинцев на оккупированных территориях. Это труднее, чем кажется. Не думайте, что Беларусь - независимая страна. Там все тесно контролируют двое товарищей. Тем не менее, эти люди (белорусы - УНИАН) умудрялись во время самой активной фазы борьбы за Киев запустить поезда не напрямую, а через Брестский полигон. Это экономило нам несколько суток. А в операции за Киев несколько суток - решающий выигрыш. Неизвестно, какова доля спасенных украинских жизней благодаря белорусам, которые повредили железнодорожную систему. А я скажу, что она очень большая. И за это мы благодарны белорусам", - отметил Арестович.

Война в Украине и роль Беларуси-что известно

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам и для наступления оккупантов для штурма Киева. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "союзное государство". В тот же день российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси.

10 октября Лукашенко вновь заявил, что на Беларусь готовилось нападение. Он подчеркнул, что его якобы предупредили о возможных ударах и созвал военных и силовиков на совещание.

После этого в ISW собщили, дополнительные силы необходимы Путину для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах. Впоследствии эксперт отметил, что вступление в войну для Лукашенко обойдется тем, что самопровозглашенного президента уничтожат быстрее, чем Путина.

По информации разведки, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Помимо этого 11 октября стало известно, что в Беларуси начали проверку армии. Также СМИ сообщили, что Минск перебрасывает дополнительную технику на границу с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Он указал, что мир возможен не тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

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